OKI dla każdego - tak wygląda nowoczesne drukowanie

Logo Oki z pewnością jest znane każdemu, nie tylko w świecie biznesu. Nic dziwnego, sprzęt drukujący Oki jest obecny w biurach od dekad. W latach 90., gdy najprostsze drukarki laserowe kosztowały kilka tysięcy złotych, Oki wprowadziło na krajowy rynek pierwszą drukarkę w cenie 999 zł. Była to właśnie konstrukcja z nietypową głowicą, w której do naświetlania bębna zamiast lasera zostały zastosowane diody LED. To innowacyjne rozwiązanie, stosowane tylko w sprzęcie drukującym Oki. Japoński dostawca ma też w ofercie specjalistyczne rozwiązania dla handlu i usług takie jak np. drukarki etykiet czy profesjonalne plotery. Oki jest też twórcą rozwiązań drukujących z zastosowaniem białego tonera. Na świecie Oki jest jednym z największych dostawców bankomatów, w tym coraz popularniejszych tzw. recyklerów, czyli urządzeń które łączą w sobie cechy bankomatu i wpłatomatu. Wreszcie, od niedawna w portfolio producenta znajdują się również rozciągliwe obwody drukowane, które mogą być stosowane w urządzeniach do noszenia na ubraniach, czyli krótko mówiąc w sprzęcie typu Internet of Things.

Jak widać, Oki to producent o wielu obliczach, zaś na naszym rynku marka jest najbardziej znana z głowic LED oraz ze sprzętu drukującego w formacie A3 – w tym segmencie Oki jest bezapelacyjnym liderem.

LED – lekko, ekonomicznie, długotrwale

Być może będzie jeszcze okazja, by wspomnieć o specjalistycznych rozwiązaniach Oki. Jednak to, co najbardziej interesuje czytelników naszego serwisu, to jakie rozwiązania i produkty dla biznesu są w ofercie Oki i dlaczego to właśnie one są warte wyboru. To, co wyróżnia sprzęt Oki na tle wszystkich innych marek, to zastosowanie głowic LED. Pierwsze tego typu konstrukcje pojawiły się pod koniec lat 80. i technologia ta jest ciągle ulepszana. Dlaczego drukarka z głowicą w której zamiast lasera

zastosowane są diody LED jest lepsza? Powodów jest kilka. Po pierwsze, urządzenie potrzebuje dużo mniej energii elektrycznej, niż analogiczny sprzęt laserowy. Oznacza to oszczędności w rachunku za prąd, a instalacja elektryczna jest mniej obciążona. Mniejsza konsumpcja energii bardzo dobrze wpisuje się w zyskującej na znaczeniu – i nie bez powodu – postawie ekologicznej. Do tego drukarka emituje mniej ciepła i hałasu. Głowica LED jest też mniejsza od laserowej, dzięki czemu całe urządzenie może być mniejsze. Drukarki LED są bardziej niezawodne i długowieczne. Krótko mówiąc, drukarka LED jest oszczędniejsza, mniejsza, cichsza, długowieczna. Do tego wpisuje się w dwa trendy, które w ostatnich latach systematycznie zyskują na znaczeniu. Pierwszy, to wspomniany już aspekt eko, a drugi, to bezpieczeństwo. Drukarkę laserową można „podsłuchać”, zaś LED-owej nie można. Jak to możliwe? Nie wdając się w szczegółową analizę: laser, generując wiązkę laserową jak każde urządzenie elektroniczne, emituje impulsy elektromagnetyczne w paśmie radiowym, które mogą być odbierane przez odpowiednią antenę i po przetworzeniu – ponownie wydrukowane. W przypadku głowicy LED, nie jest to możliwe (tu zrobimy odnośnik do tekstu w drukwfirmie).

A3 dla każdego

Jedna ze wspomnianych cech, mniejsze głowice, pozwalają na redukcję wymiarów całego urządzenia drukującego. Najlepszym przykładem jest sprzęt drukujący z najnowszej serii C800. W tej rodzinie są trzy urządzenia C824, C834 i C844. To najnowsze produkty dostępne w sprzedaży od kilku miesięcy. Poszczególne modele różnią się między sobą rozdzielczością i prędkością druku, ale łączy je jedna zasadnicza cecha. Zajmuje jedynie ćwierć metra kwadratowego (nie licząc wystających podajników) i jest najmniejszą na rynku kolorową drukarką A3, która umożliwia druk na różnych nośnikach, w tym banery o szerokości A3 i długości do niemal 1,3 m. To oznacza, że sprzęt taki doskonale sprawdzi się w biurze jak i w sklepach detalicznych.

OKI C844

O zaletach urządzeń z serii C800 napiszemy szerzej wkrótce, teraz zwracamy jedynie uwagę, że dzięki takim rozwiązaniom druk w formacie A3 przestał być luksusem, na który stać największych. Przestał być kojarzony z korporacjami czy punktami usługowymi. To gigantyczna zmiana mentalna w sferze druku firmowego, która jest właśnie w bardzo dużym stopniu zasługą właśnie Oki. Bo teraz drukarka czy wielofunkcyjne urządzenie drukujące w kolorze w formacie A3 jest tania, zarówno w zakupie, jak i eksploatacji. A jak widać na przykładzie C800, nie zajmuje też dużo miejsca.

Szeroki wybór sprzętu

W przypadku rozwiązań w standardowym formacie, czyli A4 trudno wskazać jedną linię urządzeń, którą można określić jako wizytówkę producenta. Jest tu bardzo szeroka gama zarówno drukarek, monochromatycznych i kolorowych jak i urządzeń wielofunkcyjnych, które sklasyfikowane są w seriach 300, 400, 500, 600 i 700. Jednak można wśród nich wyróżnić sprzęt z serii 500 – w przypadku drukarek C500, w przypadku sprzętu multifunkcyjnego – MC 500. Są to rozwiązania, które są liderem w swojej klasie. Wyróżniają się tym, że obok świetnych parametrów takich jak rozdzielczość, prędkość, obciążenie miesięczne czy niski koszt eksploatacji, oferują szereg funkcji typowych dla sprzętu z najwyższej półki jak np. wysoki poziom zabezpieczeń czy zarządzanie obiegiem dokumentów.

OKI C542

Oki jest bardzo dobrze znane nie tylko z rozwiązań laserowych – zanim taki sprzęt zyskał miano standardu, dawno, dawno temu, w biurach królowały drukarki igłowe, wśród których to właśnie Oki było liderem oferując dwa modele urządzeń, których żywotność liczona jest w dekadach. Pierwszy z nich to ML 320 z 10-calowym wałkiem i 15-calowa ML 321. Choć sprzęt taki był najpopularniejszy w latach 90. ubiegłego wieku, to do dziś jest doceniany przez użytkowników, dlatego portfolio producenta obejmuje szeroką gamę modeli z głowicami 9- i 24-igłowymi, z wałkami o obu szerokościach.

OKI ML3321

O tym, że nie ma takiego obszaru związanego z drukiem dla którego Oki nie miałoby swoich rozwiązań świadczą nie tylko wspomniane drukarki igłowe. Firma jest również dostawcą drukarek wielkoformatowych zwanych też ploterami oraz rozwiązań dla tzw. rynków wertykalnych, czyli drukarek do zastosowań medycznych, które mogą się kontaktować bezpośrednio z urządzeniami medycznymi, rozwiązań dla handlu i usług (np. drukarki etykiet), czy sprzętu do zastosowań graficznych (np. wykorzystujące biały toner).

Z pewnością wielu czytelnikom nie trzeba uświadamiać, jak popularne na naszym rynku są rozwiązania Oki, zwłaszcza w przypadku sprzętu A3. A jeśli ktoś nie wie – to na 100 sprzedanych w Polsce urządzeń drukujących w formacie A3 aż dwie trzecie ma logo Oki. Kiedyś na buty sportowe mówiło się „adidasy”, bo marka ta była najpopularniejsza w tym segmencie. Gdyby podobne kryteria przyjąć w przypadku sprzętu drukującego, to na miejscu było by zamiast mówić: idę kupić drukarkę A3 mówiłoby się po prostu: idę po Oki.