Okrąglak na przestrzeni lat. Zobacz, jak powstawał i jak prezentował się kiedyś jeden z symboli Poznania

Okrąglak, to jeden z symboli Poznania, bez których trudno dziś wyobrazić sobie panoramę miasta. Budynek ten właśnie kończy 65 lat. Z tej okazji mamy dla Was wyjątkową galerię. Zobaczycie w niej, m.in. jak powstawał Okrąglak, jak prezentował się w czasach PRL, a także, co można było w nim kupić. Na deser coś specjalnego - projekt budynku, który pierwotnie miał stanąć w tym miejscu oraz rzeźba mieszczącą się niegdyś w holu. Kolejne zdjęcie -->

Archiwum Głosu Wielkopolskiego