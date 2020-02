Oliver Huntemann gwiazdą WIR-u. Legenda minimal techno w Tamie!

Jego kariera potoczyła się bardzo szybko. W 1995 roku wypuścił pierwszą EP-kę „Styles”, dzięki której zaczęło robić się o nim głośno już nie tylko w Niemczech. Kiedy w 2004 roku wydał pierwszy pełnoprawny album „Too Many Presents For One Girl”, w swojej dyskografii miał już kilkanaście singli, które wykonywał w najlepszych tanecznych klubach w Europie.