Opieka medyczna na europejskim poziomie: przebudowa w szpitalu Ludwikowie i nowy zakład opiekuńczo-leczniczy w Pile

O kondycji służby zdrowia decydują nie tylko najnowocześniejsze sposoby leczenia , ale także warunki w jakich przebywa pacjent, jakość opieki i dostęp do niej także wtedy, gdy na powrót do zdrowia nie ma już szans.

We wtorek w szpitalu w Ludwi-kowie, wchodzącym w skład Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego i prof. Aleksander Barinow-Wojewódzki, dyrektor WCPiT uroczyście przecięli wstęgę zmodernizowanego pawilonu chorych nr 2. #Inwestycja to jedno z przedsięwzięć, które poprawią dostęp Wielkopolan do nowoczesnej diagnostyki i leczenia. Oprócz prac budowlanych, składały się także zakupy sprzętu medycznego oraz wyposażenia. W powrocie do zdrowia będą pomagały także znacznie lepsze niż dotąd, warunki w szpitalu. Nowocześnie, z tradycjami

Większość budynków szpitala w Ludwikowie powstała w dwudziestoleciu międzywojennym. Mimo, że przez całą swoją historię systematycznie były przystosowywane do zmieniających się wymagań, konieczne były kolejne inwestycje, tak by pomieszczenia mogły być jak najefektywniej wykorzystane i gwarantowały chorym maksymalny komfort. Gruntownie je przebudowano. Zostały wymienione wszystkie instalacje - elektryczna, grzewcza, wodna, służąca do rozprowadzania gazów medycznych itp. Nowa jest także winda oraz umeblowanie pomieszczeń.

Druga, nie mniej ważna część inwestycji to zakupy sprzętu medycznego.

- Nie trzeba tłumaczyć, że posiadanie odpowiedniego sprzętu jest kluczowe dla przebiegu diagnostyki i leczenia - mówi prof. Aleksander Barinow-Wojewódzki. - Usprawnienie wczesnej diagnostyki poprawi efektywność leczenia oraz dostępność do wysokospecjalistycznych terapii chorób płuc, w tym chorób nowotworowych. Nowoczesny sprzęt medyczny pozwala na skuteczniejsze terapie, zaś komfortowe warunki przyspieszają proces zdrowienia Posłużą temu nowoczesne bronchoskopy, cyfrowy aparat rentgenowski czy urządzenia do USG.

Co to oznacza dla pacjentów? Nie ma wątpliwości, że wczesna diagnoza to szerszy zakres możliwych do zastosowania metod leczenia, większe szanse na wyleczenie, a także łatwiejsza terapia. Pacjent krócej jest więc w szpitalu, szybciej zdrowieje i wraca do pełnej aktywności. To korzyść, której nie sposób przecenić.

Wszystkie prace wykonane w szpitalu w Ludwikowie, a także zakupy na potrzeby lecznicy kosztowały blisko 15, 7 mln zł. Z WRPO 2014+ Unia Europejska dołożyła prawie 10,1 mln zł, z budżetu województwa wielkopolskiego pochodziło 3,8 mln zł. Opieka bliżej domu W październiku pierwsi pacjenci trafili do nowowybudowanego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym w Pile.

Nowoczesny, niski budynek mieści na parterze część medyczną. Na piętrze znalazły się pomieszczenia administracyjno-biurowe.

- Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. B. Stanisławy Leszczyńskiej prowadzi hospicjum domowe od dwóch dekad - mówi Jerzy Wołoszyński, pełnomocnik ds. budowy hospicjum- Koncepcja budowy obiektu stacjonarnego pojawiła się w 2011 roku. Zaczęliśmy przygotowania, ale wiedzieliśmy, że tak wielkiej inwestycji nie zrealizujemy sami. Z całkowitych kosztów budowy wynoszących około 8 mln zł brutto, z WRPO 2014+ pochodziło 5,6 mln zł.

Za te pieniądze powstał obiekt, który docelowo może zapewnić pomoc 50 pacjentom w ramach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz hospicjum. - Jesteśmy przygotowani do prowadzenia także hospicjum dla dzieci - mówi Jerzy Wołoszyński. - O ile w części dla dorosłych nie ma podziału na Zakład Opiekuńczo- Leczniczy i hospicjum, o tyle hospicjum dla dzieci jest kompletnie wydzielone, z oddzielnym wejściem z zewnątrz, tak, aby małym pacjentom i ich rodzinom zapewnić jak największy komfort.

Dr Alicja Graczyk, pielęgniarka, specjalistka opieki paliatywnej i dyrektorka Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym podkreśla, że decyzja o inwestycji była podyktowana pilną potrzebą.

- Kiedy jeździliśmy do chorych w ramach hospicjum domowego ludzie dopytywali o pomoc dla przewlekle chorych nie tylko na nowotwory. Było dla nas jasne, że także Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest niezbędny -mówi.

1 października pierwsi pacjenci trafili właśnie do niego. - Obecnie mamy kontrakt z NFZ właśnie na 20 łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Jest u nas 23 pacjentów, wymagających całodobowej opieki. Drugie tyle czeka w kolejce - mówi. - Zapewniamy nie tylko opiekę, ale też leczenie i rehabilitację. Pacjenci mają do dyspozycji neurologa, psychiatrę, internistę, kardiologa, fizykoterapeutów. To naprawdę wielka satysfakcja, gdy patrzymy na panią, która trafiła do nas leżąca, a dziś przesiada się na wózek. Mąż, który w domu nie radził sobie z opieką nad nią, teraz spędza z nią codziennie kilka godzin, m.in. na spacerach. Jakość życia obojga jest wyższa - dodaje.

Informuje też, że Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. B. Stanisławy Leszczyńskiej czeka na ogłoszenie przez NFZ konkursu na stacjonarną opiekę paliatywną.

- Jesteśmy gotowi - zapewnia Alicja Graczyk. - Gdy tylko podpiszemy kontrakt będziemy przyjmować także i tych pacjentów. www.wrpo.wielkopolskie.pl Linki do profili społecznościowych WRPO 2014+:











Profesor Jacek Jassem: Czy to prawda, że chemioterapia szkodzi?