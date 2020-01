Opiekunka poniżała dziecko w żłobku Niezapominajka na poznańskim Strzeszynie? Nagrała ją inna pracownica

Sprawę nagłośnił portal Epoznan.pl, do którego zwrócił się jeden z rodziców dziecka uczęszczającego do żłobka na Strzeszynie. Dyrekcja placówki potwierdza, że doszło do niewłaściwego zachowania jednej z pracownic.

- Jedna z opiekunek źle się odzywała do dziecka. Nie powinna w brzydki sposób mówić do podopiecznych. Ta osoba już z nami nie pracuje - zapewnia Anna Szymankiewicz, dyrektorka żłobka Niezapominajka.