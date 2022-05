Opinie po egzaminie ósmoklasisty z angielskiego 2022. Znamy wrażenia i komentarze uczniów: „Angielski był tak łatwy, że to żart”

Egzamin ósmoklasisty: Język angielski – arkusz CKE i proponowane ODPOWIEDZI do testu

Według anglistki poziom egzaminu był odpowiedni, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że obecni ósmoklasiści dość długo uczyli się zdalnie. Jednocześnie nauczycielka podkreśla, że jeśli ktoś solidnie się przygotowywał, nie był niczym specjalnie zaskoczony.

Co mogło sprawić trudność uczniom?

W mojej opinii, część sprawdzająca umiejętność słuchania ze zrozumieniem mogła być problematyczna, gdyż jak to zazwyczaj bywa, odpowiedź prawidłowa przeplatała się w nagraniu z innymi opcjami. Ponadto, jeśli ktoś nie powtórzył strony biernej lub konstrukcji związanych z przymiotnikami, mógł mieć problem z poprawnym wykonaniem transformacji – komentuje Pani Ola. Dodatkowo, zadanie 10 mogło być dla niektórych wyzwaniem, ponieważ wymaga ono nie tylko znajomości języka angielskiego, ale umiejętności wnioskowania i przetwarzania informacji – dodaje.

Według mnie tegoroczny arkusz nie należał do najtrudniejszych, a co ważne, zarówno polecenia, zadania jak i możliwe odpowiedzi, były sformułowane precyzyjnie i jednoznacznie, co niewątpliwie ułatwiało wybór poprawnego rozwiązania – komentuje nauczycielka, co tylko potwierdza wrażenia ósmoklasistów.