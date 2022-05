Opinie uczniów po egzaminie ósmoklasisty z matematyki 2022: „Nie było tak źle z tą matmą”, „Mega proste”. Oto odpowiedzi do arkusza CKE!

Egzamin ósmoklasisty. Matematyka 2022. Arkusz i odpowiedzi

Arkusz opracował dla nas matematyk Piotr Werwiński . Bardziej znany, jako Łysy od Matmy , który m.in. na YouTube czy Facebook pomaga uczniom przygotować się do egzaminów.

Jak poszło uczniom na egzaminie ósmoklasisty z matematyki?

Jakie zadania pojawiły się na egzaminie ósmoklasisty z matematyki 2022?

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022 okiem nauczyciela

Czy egzamin był wymagający? Co mogło sprawić uczniom trudność? Według nauczyciela Pawła Werwińskiego arkusz egzamin ósmoklasisty z matematyki nie był zaskoczeniem, aczkolwiek znalazło się w nim kilka niespodzianek między innymi zadania trzecie i czwarte były bardzo podchwytliwe.

– Nie była sprawdzana znajomość wzorów – zauważa pan Paweł. Trzeba się było pochwalić jedynie znajomością wzoru na objętość graniastosłupa prawidłowego, czworokąta czworokątnego, znajomością twierdzenia Pitagorasa i jego zastosowania w rombie oraz wzoru na prędkość, ale to raczej były pewniaki egzaminacyjne powtarzające się z roku na rok. Podobnie otwarte zadanie 16, które wymaga ułożenia odpowiedniego równania i rozwiązania, ale nie należało do najtrudniejszych.– podsumowuje matematyk.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022?

Arkusz CKE i proponowane odpowiedzi zostaną opublikowane dzisiaj około godz. 13.00. Na oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie będą musieli jednak poczekać do 1 lipca 2022 roku. Więcej na temat tego można przeczytać w tekście: Kiedy i jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Przypomnijmy, że w przypadku egzaminów ósmoklasisty nie obowiązuje próg punktowy. Uczeń może otrzymać minimalną liczbę punktów, a i tak uzyska promocję do następnej klasy. Warto jednak postarać się o dobry wynik, bo może on okazać się pomocny w rekrutacji do szkół średnich.