Opłata dla wszystkich posiadaczy smartfonów? Całkiem spora, bo to aż 300 zł podatku! [14.06.2020 r.]

Ten temat został poruszony w ostatnim programie "Money. To się liczy".

Korzystają to powinni płacić

- ZAiKS to prywatna firma, która w oparciu o przepisy próbuje od konsumentów pobrać pieniądze na to, żeby w jeszcze większym stopniu mogli korzystać z luksusów - powiedział w tym programie Wojciech Buczkowski, prezes firmy Komputronik.

Chodzi o planowaną opłatę reprograficzną, z której pieniądze miałyby pójść na fundusz ubezpieczeniowy dla artystów.

Będziemy kupować sprzęt z zagranicy

Prezes Komputronika uważa, że jeśli nowe przepisy wprowadzą opłatę rzędu 6 proc. na smartfony, to smartfony będą nawet 300 zł droższe: - Marże już teraz są tak niskie, że nie ma możliwości, by firmy wzięły opłatę na siebie. To jest tragiczny moment, żeby wprowadzać tego typu opłaty, bo ucierpią firmy i konsumenci. Polska przestanie być atrakcyjnym miejscem do zakupu smartfonów, w dużym stopniu do Polski będą sprzedawać firmy z zagranicy. Może okazać się, że firmy litewskie będą np. sprzedawać smartfony, firmy czeskie - telewizory, ponieważ niektóre podatki są zróżnicowane geograficznie - dodał Buczkowski.