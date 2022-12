Opłaty za wywóz śmieci będą jeszcze wyższe? Bez imiennego kodowania worków i surowych kar nie można wielu zmusić do segregowania OPRAC.: Zbigniew Biskupski

Zarządca nieruchomości: Tam, gdzie najtrudniej zmotywować mieszkańców do segregacji i przekazywania odpadów do recyklingu montujemy kamery i sprawdzamy, jak posortowane są śmieci. Wszystko po to, aby zidentyfikować osobę, która nie przestrzega zasad segregacji. Wojciech Matusik / Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Deklaracje Polaków co do segregowania śmieci - to jedno, a sposób ich wyrzucania w rzeczywistości, to drugie. Nie mamy wciąż dostatecznej wiedzy, jak kwalifikować różne rodzaje odpadów, a gdy już przyjdziemy do altanki śmietnikowej, to najchętniej wszystkie worki - nawet posegregowane - często wrzucamy do pierwszego z brzegu kontenera. Czy tylko ścisła kontrola w postaci worków z osobistym kodem lub kamer oraz surowe kary, wzorem rosnących sankcji w prawie drogowym, wyegzekwują od nas przestrzeganie przepisów o odpadach?