Opowiadania uczniów z Wielkopolski w "Wielkiej księdze marzeń"

- Opisać swoje marzenia... to tylko z pozoru łatwe zadane. W rzeczywistości jest to zadanie wymagające talentu literackiego najwyższej próby. Należy ominąć mielizny oczywistości, truizmy i banały. Należy niejako "z zewnątrz" spojrzeć na to, co w nas najbardziej osobiste, nierzadko też najbardziej ukryte. Wszyscy nosimy w sobie marzenia, ale ilu z nas zdobyłoby się na odwagę, aby o nich napisać? Ilu potrafiłoby to zrobić w sposób zajmujący dla czytelnika? Laureatom naszego konkursu ta sztuka się udała!