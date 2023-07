Opublikowano ranking "Wprost" - 100 najbogatszych Polaków. Przedstawiamy pierwszą 20. najbogatszych!

Ranking "Wprost" - 100 najbogatszych Polaków

W latach 2020 i 2021 triumfował Zygmunt Solorz . W tym roku ustąpił on miejsca Tomaszowi Biernackiemu , głównemu akcjonariuszowi sieci Dino . Aby znaleźć się na tegorocznej liście, trzeba dysponować majątkiem o wartości 511 mln zł.

- Na listę dostać się coraz trudniej. Jeszcze parę lat temu wystarczyło mieć 400 mln zł majątku, żeby być tym jednym ze stu. Dzisiaj, żeby do tego grona wejść, trzeba mieć przynajmniej 625 mln zł, bo na tyle wyceniliśmy majątek ostatniego bohatera z rankingu. Ale od początku

Tegoroczne spadki na liście

Tegoroczna lista to lista wielkich pożegnań. W gronie najbogatszych nie ma już rodziny Koral od znanej marki lodów z ich nazwiskiem w nazwie. Nie ma Janusza Filipiaka, czyli najbogatszego profesora w Polsce i udziałowca krakowskiej spółki IT Comarch. Nie ma Ireny Eris, które kosmetyczne imperium ma zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Nie ma Michała Świerczewskiego ze sklepu z elektroniką X-Kom, który zyskał duży rozgłos jako sponsor klubu piłkarskiego Raków Częstochowa. Nie ma Kolportera Krzysztofa Klickiego. Nie ma Oknoplastu rodziny Placków. Nie ma Bogdana Szewczyka i jego mebli Bodzio. Nie ma również Piotra Szulczewskiego, który przez lata występował na wielu listach globalnych miliarderów, a którego aplikacja zakupowa Wish w krótkim czasie osiągnęła na amerykańskiej giełdzie dno.