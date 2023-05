Organizacja ruchu kością niezgody wśród mieszkańców Strzeszyna. "Wprowadzi chaos komunikacyjny w okolicy"

Ulica ta stanowi alternatywną drogę dla zakorkowanej ulicy Koszalińskiej. Propozycja wprowadzenia zakazu skrętu w lewo z ulicy Biskupińskiej w ulicę Wańkowicza została stworzona przez Miejskiego Inżyniera Ruchu na wniosek mieszkańców tej osiedlowej ulicy, aby ograniczyć ruch tranzytowy.

- Wprowadzenie zakazu skrętu, łącznie z wprowadzonym już zakazem wjazdu samochodów ciężarowych i ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz montażem progów zwalniających może przyczynić się do ograniczenia tego ruchu i przeniesienia go na ulice Biskupińską i Koszalińską