Orhan Pamuk został doktorem honoris causa UAM. 29 czerwca noblista odebrał nagrodę

- dziękował nagrodzony noblista.

Pamuk podzielił się swoimi przekonaniami związanymi z tworzeniem literatury.

-Dla mnie wolność słowa i swoboda wypowiadania się są czymś, co umożliwia mi ochronę tego co robię. Jest to ochrona tekstu, bronię swojego tekstu, stąd niemalże egoistycznie jestem za wolnością słowa, ale przede wszystkim chodzi o zachowanie ducha humanizmu w tym, co mówimy i co czynimy.