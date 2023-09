Orlen kupił pierwszą w Polsce lokomotywę wodorową. Historyczny testowy przejazd odbył się na trasie z Gdyni do Helu

Pierwsza lokomotywa o napędzie wodorowym w Grupie Orlen. Do Helu w ramach przejazdu testowego!

W ramach prób eksploatacyjnych pierwszy przejazd lokomotywy odbył się na trasie Gdynia – Hel. To już kolejna inwestycja, która wpisuje się w strategię wodorową Grupy Orlen, zakładającą wykorzystanie wodoru w transporcie kolejowym i publicznym. Do 2030 roku koncern przeznaczy 7,4 mld zł na inwestycje w technologie wodorowe oparte o odnawialne źródła energii i technologię przetwarzania odpadów komunalnych do wodoru.