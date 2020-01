Orszak Trzech Króli 2020 w Poznaniu 6 stycznia. Będzie można zobaczyć jak Kacper, Melchior i Baltazar złożą dary Dzieciątku Jezus. Wesprzeć można też inicjatywy charytatywne.

Tak jak w ubiegłych latach, Orszak Trzech Króli wyruszy 6 stycznia z placu Wolności. Pochód ruszy o godzinie 12, ale już godzinę wcześniej w kilkunastu punktach widzowie będą mogli odbierać śpiewniki i korony.Orszak Trzech Króli to widowisko plenerowe, oparte na elementach dawnych misteriów Bożego Narodzenia, obrazujących pielgrzymowanie biblijnych Mędrców do betlejemskiego żłóbka. W jego trakcie aktorzy i uczniowie poznańskich szkół przedstawią sceny: walki dobra ze złem, wjazdu Królów do Jerozolimy, wizyty Królów w pałacu Heroda i - finałową - złożenia darów i oddania pokłonu Dzieciątku Jezus.Sceny przeplatane będą wspólnym śpiewem kolęd, w który włączą się wszyscy uczestnicy orszaku.W przygotowanie zaangażowane są poznańskie szkoły, muzycy, akrobaci, choreografowie, tancerze, kuglarze, profesjonalni wokaliści, drużyny harcerskie, organizacje pozarządowe i firmy prywatne. Łącznie około 500 wolontariuszy. Co roku orszak gromadzi od 5 do 15 tysięcy poznaniaków.Jak co roku podczas Orszaku Trzech Króli w Poznaniu przewidziano zbiórki charytatywne.W tym roku organizatorzy będą kwestować na Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień w Wierzenicy oraz Dom Dziennego Pobytu "Dzieci Betlejem".Po orszaku o godz. 13.45 odbędzie się msza święta w poznańskiej farze.

