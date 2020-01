Oscary 2020: Kto ma największe szanse? Gdzie oglądać ogłoszenie nominacji?

Oscary to niewątpliwie najważniejsze wydarzenie filmowe roku. Rozdanie tych prestiżowych nagród zawsze cieszy się ogromna popularnością, nierzadko wzbudzając też kontrowersje. Spośród kilkudziesięciu kategorii szczególnie dużo emocji wzbudza kilka z nich – najlepszy film, najlepszy reżyser czy najlepszy aktor i aktorka.

Do ogłoszenia nominacji zostało jeszcze trochę czasu, dlatego warto przyjrzeć się przewidywaniom krytyków, dziennikarzy i miłośników kina. Zdaniem większości największe szanse na nominację mają takie filmy jak „Pewnego razu w Hollywood” Quentina Tarantino, „1917” Sama Mendesa, „Ad Astra” Jamesa Graya, „Małe kobietki” Grety Gerwig, „Cóż za piękny dzień” Marielle Heller, „Kłamstewko” Lulu Wang, „Joker” Todda Phillipsa i „Irlandczyk” Martina Scorsese.

Wciąż mamy nadzieję, że „Boże ciało” Jana Komasy otrzyma nominację do Oscara w kategorii „Najlepszy film międzynarodowy”. Jednak reżyser ma wielu mocnych konkurentów – na liście do prestiżowej nominacji Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej umieściła również „Parasite” Bonga Joon-ho (Korea Południowa), „Ból i blask” Pedro Almodovara (Hiszpania) czy „Malowanego ptaka” Vaclava Marhoula (Czechy). Warto dodać, że szansę na statuetkę ma też Paweł Pogorzelski – autor rewelacyjnych zdjęć do horroru Ariego Astera „Midsommar. W biały dzień”.