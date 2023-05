Ostatnia droga Janusza Grzeszczuka. Legendę poznańskiego sportu żegnały tłumy

Pogrzeb Janusza Grzeszczuka. Były lekkoatleta spoczął na cmentarzu na Dębcu w Poznaniu

Janusz Grzeszczuk urodził się w 1940 r. w Białymstoku, ale powojenne losy rzuciły go do Poznania, któremu pozostał już wierny do końca życia. W 1959 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego (obecnie AWF), stając się zawodnikiem AZS Poznań. W 1965 r. zdobył tytuł mistrza Polski seniorów w biegu na 800 m, był też czterokrotnym akademickim mistrzem kraju. W latach 1958-1966 reprezentował nasz kraj na zawodach międzynarodowych.

Od 1966 do 1975 roku był trenerem AZS Poznań, był także szkoleniowcem kadry juniorów i młodzieżowej PZLA. Przez ponad 30 lat (1972-2005) pracował jako nauczyciel akademicki w Studium WFiS Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, będąc zastępcą kierownika, a następnie kierownikiem. Był również uczestnikiem biegów maratońskich na pięciu kontynentach: trzy razy w Nowym Jorku, dwa razy w Chicago i Berlinie, a ponadto w Londynie, Paryżu oraz Supermaratonu „Dwóch Oceanów”: z metą w Kapsztadzie, Atenach, Sydney i Buenos Aires. Od 2005 roku Grzeszczuk był też honorowym członkiem AZS.