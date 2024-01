Ostatnia szkolna zabawa. Tak na swoich studniówkach bawili się znani Wielkopolanie. "Wszystko miało swój klimat"

Szymon Ziółkowski - polski lekkoatleta, młociarz, mistrz olimpijski i mistrz świata, trener, poseł na Sejm VIII kadencji swoją studniówkę pamięta, ale jej nie wspomina.

- Studniówka odbyła się na sali gimnastycznej w mojej szkole. Nie jestem wielkim tancerzem, więc dla mnie zawsze takie imprezy są trudne do przetrwania, ale trzeba było. Nie powiem, żeby był to wyjątkowy dzień w moim życiu, który na pewno zapamiętam na zawsze. Z tego, co sobie przypominam to to, że bal przebiegł spokojnie, bez awantur i problemów, chyba nie przyłapali nawet nikogo z czymś zakazanym do spożycia. Różnicą w mojej studniówce a tymi, które odbywają się obecnie jest na pewno miejsce. Moja odbyła się w szkole, a z tego co widzę, obecnie bale organizowane są w restauracjach, wynajmowanych salach, a maturzyści przyjeżdżają na studniówkę limuzynami, czy innymi pojazdami. W tym zakresie nastąpiła ewolucja - mówi.