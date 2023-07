Ostatnia wieczerza w VR

- Film został starannie nakręcony, aby jak najwierniej oddać prawdziwe, historyczne wydarzenia. Podczas udziału w Ostatniej Wieczerzy, można zobaczyć oryginalne ubrania, naczynia, a nawet potrawy. Naszym celem było przeniesienie ducha tamtego miejsca i czasu, ukazując wydarzenia, które wciąż są żywe w pamięci ludzi do dziś. W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie wszyscy są ciągle zabiegani, pragnęliśmy stworzyć miejsce, w którym ludzie mogą na chwilę zatrzymać się, uspokoić i doświadczyć medytacji oraz spotkania ze Słowem Bożym w zupełnie nowej perspektywie

Miejsce, którym można przeżyć ostatnią wieczerzę mieści się w pobliżu Starego Rynku w Poznaniu. Dzięki specjalnym goglom, każdy może przenieść się do innego wymiaru i doświadczyć Słowa Bożego w zupełnie nowej przestrzeni. Dzięki precyzyjnej rekonstrukcji Wieczernika i zaawansowanej technologii filmowej, odwiedzający znajduje się w samym epicentrum wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat.

Miejsce Słowa zostało podzielone na trzy strefy. Pierwsza z nich to wprowadzenie, gdzie odwiedzający mogą zapoznać się z ideą tego przedsięwzięcia, czytając napisy na drewnianych tablicach na ścianach. Następnie przechodzą do sali wyciszenia, gdzie w spokoju mogą usiąść, modlić się i czytać fragmenty Pisma Świętego przez około 10 minut, a następnie przenieść się do wirtualnej rzeczywistości w sali VR. Sam film trwa osiem minut, a całe doświadczenie trwa około 20 minut.

Wejście jest bezpłatne, jednak istnieje możliwość wsparcia fundacji Miejsca Słowa i pomocy w utrzymaniu tego miejsca oraz realizacji kolejnych projektów związanych z Ewangelią.