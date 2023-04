Ostatnie pożegnanie śp. sierż. Michała Żurka, poległego za wolną Ukrainę [ZDJĘCIA]

- "Nie płaczcie po nas. Obowiązek wypełnić musimy." Jest to fragment pieśni nawiązującej do powstania styczniowego. Traktuje on o żołnierskim obowiązku. Chcę opowiedzieć o obowiązku, który wziął na siebie sierżant Michał Żurek. Który to obowiązek wypełnił. Oto, jak go wypełniał mój brat Michał. Wiernie służył Rzeczypospolitej Polskiej! Bronił jej niepodległości i granic! Stał na straży konstytucji! Strzegł honoru żołnierza polskiego! Sztandaru wojskowego bronił! W potrzebie krwi własnej, ani życia nie szczędził. Być może znajdą się tacy, którzy będą wręcz oburzeni tym, że recytuję rotę przysięgi w stosunku do żołnierza, który poległ na Ukrainie. Wielu powie: "za cudzą sprawę". Ale od kiedy to wolność nie była naszą sprawą? To nasi pradziadowie wyszywali na swych powstańczych sztandarach: "W imię Boga za wolność naszą i waszą". Wszędzie tam, gdzie ludzie sprzeciwiali się tyrani, gdzie walczono o wolność, był żołnierz polski i przypieczętowywał słowa wyszyte na sztandarach krwią serdeczną. I tak też krwią swoją słowa tej wielkiej idei przypieczętował 25 marca 2023 r. Michał. A teraz spokojnie może trwać na wiecznej warcie, a nam pozostaje tylko powiedzieć: "Cześć i chwała Bohaterom!" - mówił podczas mszy brat poległego.