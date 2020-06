Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia IMGW. Deszcz i burze z gradem na wschodzie i w centrum Wielkopolski. Będzie także wiało

To może być kolejny dzień w Wielkopolsce z bardzo intensywnymi opadami deszczu. Burze, a także miejscami grad przewidziany jest zwłaszcza na wschodniej ścianie Wielkopolski, w powiatach: gnieźnieńskim, słupeckim i kolskim, gdzie IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia.

Na obszarach tych prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 do 45 mm, lokalnie do 60 mm, oraz porywami wiatru lokalnie do 100 km/h.