Ostrzeżenie dla Wielkopolskiego 16.02.2022 12:00, Silny wiatr

Ostrzeżenie RSO: SILNY WIATR

Obowiązuje od: 16.02.2022 12:00 do: 17.02.2022 18:00

Województwo wielkopolskie powiaty: kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, ostrowski, ostrzeszowski i turecki.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, lokalnie do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Rano lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej.

Ostrzeżenie RSO: SILNY WIATR

Obowiązuje od: 16.02.2022 12:00 do: 17.02.2022 17:00

Województwo wielkopolskie powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, Konin, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, pleszewski, Poznań, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński i złotowski.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 120 km/h, południowego zachodu i zachodu. Nad ranem lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.