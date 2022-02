Ostrzeżenie dla Wielkopolskiego 22.02.2022 08:28, Utrudnienia DK92 Kostrzyn - Siedlec

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA DK92 KOSTRZYN - SIEDLEC

Obowiązuje od: 22.02.2022 08:28 do: 31.03.2022 23:58

Prace związane z remontem kładki pieszo - jezdnej. Zamknięte są lewe pasy w kierunku Poznania / Wrześni od km 207+550 do km 208+100. Ograniczenie prędkości 70-40 km/h. Wyznaczono przejscie dla pieszych w poziomie jezdni. Utrudnienia mają potrwać do 31 marca b.r.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.