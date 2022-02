Ostrzeżenie dla Wielkopolskiego 25.02.2022 08:14, Utrudnienia S5i

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA S5I

Obowiązuje od: 25.02.2022 08:14 do: 25.02.2022 12:14

Utrudnienia S51 pikietaż: 9+530. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kościan - Leszno, kierunek: Wrocław. Demontaż latarni oświetlenia drogowego. Zablokowana jest łącznica zjazdowa z kierunku Poznania do m. Święciechowa. Pojazdy kierowane są na węzeł Leszno Zachód skąd kierują się do m. Święciechowa.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.