Ostrzeżenie IMGW dla całej Wielkopolski na piątek, 26 czerwca. Uwaga na burze z gradem i silny wiatr!

- Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad - informuje IMGW.

Ostrzeżenie obowiązuje w piątek od godziny 14 do 22 na terenie wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 80 procent.

