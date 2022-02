Ostrzeżenie IMGW trzeciego stopnia dla północnej Wielkopolski! W sobotę może wiać wiatr z prędkością nawet 120 km/godz!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla północnej Wielkopolski ostrzeżenie 3. stopnia (dla południowej 2. stopnia) i zapowiada, że w nocy oraz w sobotę 19 lutego można spodziewać się wichury, o prędkości wiatru w porywach przekraczającego 90 km/godz.

IMGW-PIB wysyła do mieszkańców ostrzeżenia o treści:

WIATR/3 wielkopolskie/Poznan od 19:00/18.02 do 17:00/19.02.2022 prędkość do 50 km/h, porywy do 120 km/h, W. Możliwe burze.