Oszczędności uderzają w przedszkolaków. Miasto Poznań nie finansuje już dodatkowych zajęć. Zbulwersowani są nie tylko rodzice, ale i radni

- Miasto tłumaczy się oszczędnościami, lecz jest to bulwersujące, że szuka oszczędności kosztem edukacji i rozwoju dzieci

- pisze pan Szymon. Zwraca uwagę, że w innych, dużych miasta zajęcia są finansowane.

- Problem jest poważny, gdyż przedszkola nie mogą tego finansować, ponieważ są zależne od finansowania z miasta, a rodzice mimo woli finansowania z własnych środków, mają trudności, gdyż nie wszystkich stać na taki wydatek

Skontaktowaliśmy się z dyrekcją jednego z poznańskich przedszkoli. Okazuje się, że w ubiegłym roku miasto opłacało zajęcia z języka angielskiego, rytmikę, jak również lekcje chemii. Aktualnie nie ma na nie funduszy.

Jak zauważa dyrektorka przedszkola, lekcje przynosiły dzieciom nie tylko dużo frajdy, ale też wiedzy. Poza tym zajęcia z języka angielskiego w ramach podstawy programowej to niewiele godzin. Co roku miasto przyznawało kwoty na zajęcia dodatkowe od stycznia do czerwca i od września do grudnia.