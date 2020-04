Oszuści żerują na epidemii koronawirusa. Na co musisz uważać, by nie stracić pieniędzy? Sprawdź!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed oszustami, dla których epidemia koronawirusa stała się okazją do działania. Prezes UOKiK tłumaczy, że w internecie czyha na nas wiele ofert zachęcających m.in. do szybkiego zarobku lub inwestycji. W ostrzeżeniu UOKiK mowa także o tym, że oszuści mogą tworzyć fałszywe zbiórki charytatywne, których rzekomym celem jest pomoc w walce z epidemią, wykorzystując przy tym nasz lęk przed koronawirusem. Sprawdź w galerii, czego unikać, by nie dać się nabrać na sztuczki oszustów --->

pixabay.com