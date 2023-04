Oszustwa na pracownika banku wciąż modne. Dwoje poznaniaków straciło ponad 100 tysięcy złotych

Pomimo wielu ostrzeżeń policjantów, ludzie działający pod presją czasu często padają ofiarami internetowych oszustów. Tylko w poniedziałek dwoje poznaniaków zostało oszukanych metodą "na pracownika banku" i straciło łącznie ponad 107 tys. zł – poinformowała poznańska policja. Jak informuje mł.asp. Marta Mróz, policjanci z Poznania otrzymali w poniedziałek zgłoszenia od mieszkańców z rejonu poznańskiego Grunwaldu oraz Północy o tym, że zostali oni oszukani metodą "na pracownika banku".

Mróz wskazała, że "oszuści będąc w stałym kontakcie telefonicznym z pokrzywdzonymi doprowadzili ich do niekorzystanego rozporządzenia pieniędzmi wprowadzając ich w błąd i podając się za pracownika placówki finansowej". Poznaniacy stracili łącznie ponad 107 tys. zł.

- Schemat działania oszustów w takich przypadkach jest bardzo podobny. Do pokrzywdzonego dzwoni telefon, gdzie osoba przedstawiała się jako pracownik banku lub tzw. doradca finansowy czy kryptowalutowy. Przekazuje informacje, że właściciel konta stał się ofiarą ataku hakerów i jego pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym są zagrożone. Kontynuuje, że należy je, jak najszybciej przesłać na inne bezpieczne, wskazane konto, aby uchronić je przed utratą. Oferuje on swoją pomoc przy dokonaniu tej transakcji i zachęca przy tym do zainstalowania dodatkowego oprogramowania "Any desk" na swoim osobistym komputerze