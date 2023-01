Oto 10 najlepszych japońskich restauracji w Poznaniu. Tu zjesz pyszne sushi! Gabriela Puczyłowska

Zakwaszany ryż z owocami morza, sosem sojowym i wasabi to jedzenie, które powstało w Japonii. Pierwsza wzmianka o sushi pojawiła się już w 718 roku. Od tamtego czasu to danie stało się światowym fenomenem. Można go dostać wszędzie, zaczynając od restauracji, kończąc na marketowych lodówkach. Niestety, chcąc zadowolić smakoszy, trzeba się bardzo napracować. Przedstawiamy ranking 10 najlepszych restauracji z sushi w Poznaniu według ocen użytkowników Google. Pod uwagę wzięliśmy te z oceną powyżej 4,5 i liczbą opinii powyżej 100. Może znajdziesz tu swoją ulubioną!