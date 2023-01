Oto 10 najtańszych domów na sprzedaż w Wielkopolsce. Zobacz, jak wyglądają i ile kosztują. Opłaca się je kupić? Będziecie zaskoczeni!

W obliczu szalejącej inflacji i rosnących cen na każdym kroku szukamy oszczędności. Dotyczy to także zakupu nieruchomości. Coraz częściej zerkamy na najtańsze publikowane oferty, rezygnując z niektórych rzeczy, które wcześniej wydawały nam się konieczne. Jak się okazuje, dom w Wielkopolsce możemy kupić nawet za niecałe 100 tys. zł. To prawdziwa okazja, czy tylko początek kolejnych wydatków...? Niektóre nie wymagają remontu! Zobacz najtańsze domy na sprzedaż w Wielkopolsce ---> Zobacz też: Przerażająca historia domu pod Nowym Tomyślem. Doszło tu do masakry. Tak teraz wygląda miejsce, gdzie Józef Pluta zamordował cztery osoby