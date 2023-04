Oto 15 najbogatszych gmin w Wielkopolsce. Poznaj najnowsze dane OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Oto najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznaj najnowsze dane. Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbogatsze. Poznajcie 15 najzamożniejszych gmin w naszym regionie.