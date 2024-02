Oto mieszkania na sprzedaż w Poznaniu w kamienicach. Tak wyglądają lokale w klimatycznych budynkach

Mieszkania na sprzedaż w Poznaniu

Jesteś ciekawy, ile kosztują i jak wyglądają nieruchomości? Sprawdź naszą galerię, by się tego dowiedzieć!

Mieszkania w kamienicy jeszcze niedawno kojarzyły się głównie ze zniszczonymi i starymi klatkami schodowymi, brakiem centralnego ogrzewania czy zimnymi pomieszczeniami. Częściej zatem zamiast zachęcać, to zniechęcały do życia w nich. Te czasy odeszły już częściowo w niepamięć, dzięki czemu oferty sprzedaży w kamienicach stały się nie tylko popularne, ale też zaczęły cieszyć się sporem powodzeniem.

Mieszkania w kamienicy: czy warto?

Mieszkanie w kamienicy ma wiele zalet. Ludzie, którzy decydują się na zakup lokalu akurat tam, zwykle doceniają wysokie pomieszczenia, przestronne wnętrza czy duże okna. Ponadto, zwykle także ich lokalizacja jest wyjątkowo atrakcyjna, gdyż najczęściej znajduje się w ścisłym centrum miasta, co ułatwia dostęp do kulturalnych i rozrywkowych miejsc. Same mieszkania są też ciche, bo grube ceglane mury stanowią dobrą izolację akustyczną. Budynki mają też bogate zdobienia zarówno na samej kamienicy, jak i w jej środku. Miłośnicy stylowych detali i stylu vintage z pewnością je doceniają. Kolejnym atutem może być niżej stojący czynsz, szczególnie w starszych kamienicach.