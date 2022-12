Oto najczęściej kupowane prezenty przez Internet. Sprawdź, co Polacy szukają w sieci przed świętami Bożego Narodzenia! Weronika Błaszczyk

Co jest najczęściej kupowane przez Polaków w sklepach internetowych tuż przed świętami Bożego Narodzenia? Elektronika, klocki lego a może coś jeszcze innego? Sprawdź naszą galerię! Lista została stworzona na podstawie danych z portalów: OLX, Allegro oraz Media Expert. Sprawdź wszystkie najpopularniejsze prezenty ---> pixabay.com/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (18 zdjęć)

Kupowanie prezentów przed świętami Bożego Narodzenia to dla wielu prawdziwe wyzwanie. Zwykle lista bliskich do obdarowania zawiera przynajmniej kilka osób. Zakupy przez Internet w takiej sytuacji stają się okazją nie tylko do ich szybszego zrobienia, ale przede wszystkim ułatwiają wybór produktów. Co cieszy się największym zainteresowaniem klientów w okresie przedświątecznym? Jakich prezentów pod choinkę ludzie najczęściej szukają w sieci? Jeśli jesteś ciekaw, to koniecznie sprawdź naszą galerię! Przedstawiamy listę najpopularniejszych pod względem wyszukiwań rzeczy!