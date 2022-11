Oto najlepsze imprezy w weekend w Poznaniu! Betlejem Poznańskie i wizyta Magdy Gessler. Sprawdź co się będzie działo 19 i 20 listopada Maciej Szymkowiak

Weekend zapowiada się naprawdę interesująco. Rozpoczyna się Betlejem Poznańskie, chociaż dopiero połowa listopada. Poza tym trwają największe targi ogrodnictwa. Do Poznania przyjedzie Magda Gessler i to nie na "Kuchenne rewolucje". Co jeszcze? Przedstawiamy najciekawsze propozycje na 19-20 listopada. Sprawdźcie!