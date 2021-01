Oto najlepsze licea w Poznaniu 2021! Sprawdź najnowszy ranking Perspektyw

Powrót uczniów do szkół. Dziś uczniowie klas I-III zaczynają naukę stacjonarną. Wytyczne dla szkół i jeszcze więcej obostrzeń

Powrót uczniów do szkół. 18 stycznia do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Po feriach do szkół wracają również zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym. Dla najmłodszych uczniów działać również będzie świetlica. Otwarte będą też biblioteki czy szkolne stołówki. Zmieni się natomiast sama organizacja nauki w szkołach. Zachowany będzie jeszcze większy reżim sanitarny. Wytyczne dla szkół przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia.