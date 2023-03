Oto najlepsze pomysły na prezenty na Dzień Kobiet. Co kupić na Dzień Kobiet? Podpowiadamy!

Dzień Kobiet 2023. Kiedy?

Dzień Kobiet to jedno z tych świąt, które co roku przypadają dokładnie w ten sam dzień. Oznacza to, że również w 2023 roku wszystkie panie będą świętować 8 marca.

Co ciekawe, święto to obchodzone jest nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach na całym świecie. Nie zawsze jednak obchodzone jest 8 marca, w niektórych przypadkach Dzień Kobiet wypada w innych terminach.