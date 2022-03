Oto najlepsze rasy psów dla alergików. Sprawdź jakiego psa wybrać!

Alergia na sierść może okazać się przeszkodą dla wielu osób marzących o własnym psie. Całe szczęście istnieją rasy psów dla alergików uczulonych na sierść. „Psy hipoalergiczne” przekazują zazwyczaj mniej alergenów do otoczenia, z powodu słabego linienia lub jego braku. W ich przypadku powodujący alergię łupież nie jest uwalniany do otoczenia w takim stopniu jak u psa liniejącego. Psy „antyalergiczne” to czworonogi z włosem okrywowym bez podszerstka lub takie, które mają mało sierści. Sprawdź, jakie rasy nadają się dla osób uczulonych na sierść. Oto najlepsze psy dla alergików --->

Pixabay