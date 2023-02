Oto najmniejsze mieszkania na sprzedaż w Poznaniu. Niektóre nie mają nawet 20 metrów! Jak wyglądają mikrokawalerki i ile kosztują?

Patodeweloperka czy świetna okazja? Mikrokawalerki mają wady i zalety

Dla jednych to patodeweloperka, dla innych świetne rozwiązanie i sposób na własne mieszkanie za niższą cenę. Mikrokawalerki to lokale, których powierzchnia waha się najczęściej od 12 do około 23 metrów kwadratowych. Choć jest to naprawdę niewiele, projektanci potrafią zmieścić na takim metrażu salon z aneksem i łazienkę, a czasami nawet osobny pokój i kuchnię. Kluczem jest przemyślany układ i dobre, funkcjonalne wyposażenie mieszkania.

Mikrokawalerki często spotykają się z krytyką, a w internecie szybko stały się obiektem kpin. Większość ludzi nie jest w stanie na dłuższą metę funkcjonować na tak małej przestrzeni. Ich urządzenie nie jest proste, a takie lokale nie wybaczają błędów i łatwo sprawić, że staną się przytłaczające. Małe mieszkania mają jednak także zalety. Są dobrym rozwiązaniem dla kogoś, kto bardzo chce się wyprowadzić na swoje, a nie stać go na nic większego. Duże znaczenie mają w tym przypadku niskie koszty eksploatacji. Często są też budowane w atrakcyjnych lokalizacjach. Sprawdzają się więc idealnie jako np. mieszkania na wynajem dla studentów, którzy nie chcą wydać za wiele, a zarazem wolą nie dzielić lokalu z kimś innym.