Oto najmniejsze mieszkania w Polsce! Kupimy już od 80 tys. zł. Sprawdź, jak wyglądają mikrokawalerki na sprzedaż. Rekordzista ma tylko 11m²! Weronika Błaszczyk

Choć ich metraż jest bardzo mały, to czasami bywają wręcz luksusowe. Jak wyglądają jedne z najmniejszych mieszkań w kraju? Przedstawiamy wybrane mikrokawalerki, które aktualnie są na sprzedać. Wszystkie oferty pochodzą z serwisu otodom.pl Sprawdź, jakie są i ile kosztują mikroapartamenty w Polsce ---> otodom.pl Zobacz galerię (17 zdjęć)

Małe mieszkania na krajowym rynku nieruchomości zyskują na coraz większej popularności. Niewielki metraż pozwala nie tylko na zaoszczędzenie pieniędzy na różnego rodzaju opłatach, ale i, wbrew pozorom, na przytulne urządzenie. Wśród ofert sprzedaży kawalerek można też znaleźć wiele mikroapartamentów o powierzchni do 15m². Choć jest to niedużo, to nadal mogą stać się one komfortowym miejscem zamieszkania dla jednej osoby. Z takiego rozwiązania bardzo często korzystają studenci oraz młode osoby pracujące. Ile kosztują mikrokawalerki? Jak wyglądają takie małe mieszkania w środku? Przedstawiamy oferty z najmniejszymi kawalerkami na sprzedaż w całej Polsce.