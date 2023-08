Oto najmodniejsze paznokcie na lato 2023. Sprawdźcie najnowsze trendy, wzory i kolory, które królują w tym roku

Najmodniejsze paznokcie na lato 2023!

Im więcej koloru, tym lepiej!

Lubimy też paznokcie w kolorze czerwonym...

Kwiaty również mile widziane!

To, że najmodniejsze paznokcie we wzory na lato 2023 to te z kwiatami w roli głównej, nie powinno być zaskoczeniem. W końcu to właśnie ten motyw kojarzy się z wakacyjnymi sezonami w świecie mody i manicure’u. Jeśli marzysz o właśnie takiej stylizacji, to może spodobają ci się kolorowe wzory kwiatowe na paznokcie, np. z różami i stokrotkami. Tak modny motyw wygląda rewelacyjnie na pastelowym tle.