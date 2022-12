Oto najtańsze domy do kupienia w Polsce. Możne je kupić już od 17 tysięcy złotych. Sprawdź, jak wyglądają i gdzie się znajdują! Weronika Błaszczyk

Dla wielu osób w ostatnim czasie ceny nieruchomości wydają się ogromnie wysokie. Z tego też powodu ludzie często rezygnują z marzeń o przeprowadzce do nowego domu. Ci, których możliwości finansowe są bardziej ograniczone, wciąż jednak mają szansę na znalezienie czegoś w niższej cenie. Na terenie całej Polski nie brakuje bowiem ogłoszeń o sprzedaż budynku mieszkalnego do kwoty 80 tysięcy złotych. Choć większość takich miejsc wymaga remontu, to nadal jest to bardzo dobra oferta. Jak wyglądają i ile kosztują najtańsze domy na sprzedaż w Polsce? Przekonaj się o tym, sprawdzając naszą galerię!