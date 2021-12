Oto największa inwestycja w Poznaniu z lotu ptaka. Zobacz efektowne zdjęcia! Grzegorz Szkiłądź

Budowa tramwaju na Naramowice to w ostatnich latach największa inwestycja komunikacyjna prowadzona w Poznaniu. Torowisko na całej trasie do ul. Błażeja zostało już ułożone. Stanęły również wszystkie słupy trakcyjne i rozwieszana jest na nich sieć, która już w przyszłym roku będzie zasilać prądem tramwaje. Do świąt Bożego Narodzenia wykonawca będzie kontynuował prace związane z układaniem ostatniej warstwy nawierzchni na drogach przy powstającej trasie tramwajowej. Jak inwestycja prezentuje się z lotu ptaka? Zobacz efektowne zdjęcia ---> Poznańskie Inwestycje Miejskie Zobacz galerię (12 zdjęć)

