Oto najwyższe wygrane, które padły w Poznaniu! Ci gracze Lotto mieli ogromne szczęście. Jakie kwoty dostali?

Najwyższe wygrane w Lotto

Trafienie szóstki w Lotto to marzenie wszystkich graczy. Wiele osób już podczas wypełniania kuponu myśli o tym, na co wyda zdobyte pieniądze. By pomóc szczęściu stosują często specjalne techniki. Jedni wybierają opcję "chybił trafił", inni samodzielnie analizują i skreślają swoje liczby. Niektórzy zwracają uwagę nawet na punkt, w którym wysyłają kupon.

Sposobów na wygraną jest dużo, niestety zdobycie głównej nagrody jest naprawdę trudne. A dla wielu - statystycznie wręcz niemożliwe. W Poznaniu jednak wiele razy padła "szóstka", a mieszkańcy stolicy Wielkopolski mogli cieszyć się ogromnymi pieniędzmi.

Jakie są najwyższe wygrane w Lotto, które padły w Poznaniu? Sprawdziliśmy to! Szczegóły są dostępne w naszej galerii: