Oto nowy wysokościowiec w Poznaniu. Dołączył do prestiżowej listy. Zobacz zdjęcia!

Tak prezentuje się nowy wysokościowiec w Poznaniu!

Nowy biurowiec w Poznaniu ma 66 metrów wysokości i trafił do dziesiątki najwyższych budynków w mieście.

Biurowiec E - kolejny budynek kompleksu Nowy Rynek - to największa inwestycja biurowa firmy Skanska w Poznaniu. Niedawno został oddany do użytku, a pierwsi najemcy wprowadzą się tam już w lipcu. Jego budowa trwała dwa lata.

Nowy Rynek to kompleks pięciu biurowców, który powstaje w okolicy dworca Poznań Główny. Budynek E ma 15 kondygnacji naziemnych i oferuje około 28 500 metrów kwadratowych powierzchni. Znajdują się tam 234 miejsca parkingowe, 160 miejsc postojowych dla rowerów oraz stacje do ładowania aut elektrycznych.

