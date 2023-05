Oto osoby NN w Polsce, czyli o nieustalonej tożsamości. Rozpoznajesz kogoś? Kobiety i mężczyźni nie wiedzą, kim są

Być może widziałeś którąś z tych osób lub posiadasz na jej temat jakiekolwiek informacje? Jeśli tak, koniecznie skontaktuj się z Fundacją ITAKA. Sprawdź naszą galerię zdjęć i zobacz, czy któraś z osób nie wydaje Ci się znajoma. Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Można im pomóc odzyskać tożsamość!

Osoby o nieustalonej tożsamości w Polsce

Być może widziałeś którąś z tych osób lub posiadasz na jej temat jakiekolwiek informacje? Fundacja ITAKA pomaga osobom, które z powodu różnych kolei losu – np. wypadku, choroby – straciły swoją tożsamość. Sprawdź naszą galerię zdjęć i zobacz, czy któraś z osób nie wydaje Ci się znajoma. Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można im pomóc odzyskać tożsamość! Możesz to zrobić: dzwoniąc pod numer 22 654 70 70 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-17:00 oraz w każdą sobotę i niedzielę w godz. 9:00 - 13:00),

wysyłając wiadomość na adres e-mail [email protected] lub na adres Fundacja ITAKA, 00-958 Warszawa 66, skr. pocztowa 127.

wysyłając wiadomość na adres e-mail [email protected] lub na adres Fundacja ITAKA, 00-958 Warszawa 66, skr. pocztowa 127.

Osoby NN (o nieustalonej tożsamości)

Fundacja ITAKA pomaga osobom, które z powodu różnych kolei losu – np. wypadku, choroby – straciły swoją tożsamość. Sprawdź naszą galerię zdjęć i zobacz, czy któraś z osób nie wydaje Ci się znajoma. Jeśli rozpoznasz w kimś swojego dawnego sąsiada, członka rodziny bądź znajomego, prosimy, skontaktuj się z Fundacją. Możliwe, że jest to osoba jednocześnie poszukiwana przez rodzinę jako zaginiona.

Kto to jest osoba NN?

Zgodnie z § 2 ust 1 pkt 6 wymienionego zarządzenia jest to osoba (zwana N.N.), której dane personalne są nieznane, niepełne lub niewiarygodne.

Zdarza się, że do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci.

Co zrobić, jeśli spotkamy osobę, która nie pamięta, kim jest?

Prosimy o wykonanie kilku prostych czynności: sprawdzenie Bazy Danych Osób Zaginionych Fundacji Itaka, powiadomienie policji i przesłanie do ITAKI zdjęcia i danych osoby. Nie zajmie to dużo czasu, a dzięki temu osoba NN ma szansę na powrót do domu. Za pomocą bazy można sprawdzić, czy pacjent, który trafił do szpitala bez dokumentów, albo którego w szpitalu nikt nie odwiedza, nie jest przypadkiem poszukiwany jako osoba zaginiona.

Zgłoszenie osoby NN policji

Przyjmując zgłoszenie osoby NN, policja ma obowiązek zebrać wszystkie informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości tej osoby. Wymagane jest także zdjęcie osoby NN.

Policja wprowadzi dane osoby NN do swojej ogólnopolskiej bazy, porówna je z danymi osób poszukiwanych. Do porównania posłużą tu nie tylko dane i okoliczności ujawnienia osoby NN, ale także odciski palców. Po zgłoszeniu osoby NN policja ma obowiązek podjąć kroki zmierzające do identyfikacji osoby. Pracę policji w tej kwestii reguluje Zarządzenie Nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. Zgłoszenie osoby NN policji jest także konieczne do ewentualnego sądownego uzyskania nowego imienia i nazwiska.

Zgłoszenie osoby NN do ITAKI

Aby zgłosić osobę NN wystarczy wypełnić formularz i przesłać go wraz ze zdjęciem osoby NN.

Jak ITAKA pomaga osobom NN?

Dane osoby umieszczane są w Bazie Osób NN. Jest to jedyna publicznie dostępna Baza Danych Osób NN. Tę bazę sprawdzają m. in. rodziny osób zaginionych oraz inne osoby zaangażowane w poszukiwania, które szukają w niej osób podobnych do osoby poszukiwanej i w przypadku skojarzenia spraw od razu nas o tym powiadamiają. Baza ta jest także sprawdzana przez pracowników Fundacji ITAKA przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej.

Warto wiedzieć

Osoba NN może otrzymać nowe imię i nazwisko. Nowe dane są nadawane sądownie co najmniej po roku bezskutecznych działań zmierzających do ustalenia kim jest osoba NN. Najczęściej za datę rozpoczęcia działań identyfikacyjnych przyjmuje się datę zgłoszenia osoby NN na policji.

ITAKA wszelką pomoc świadczy bezpłatnie Fundacja ITAKA czeka na jakiekolwiek informacje ws. poszukiwanych przez siebie osób zaginionych. Jeśli widziałeś którąś z poszukiwanych osób lub posiadasz o niej jakiekolwiek informacje - skontaktuj się z Fundacją ITAKA: telefon: 116 000 lub 22 654 70 70

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

