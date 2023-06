Oto pierwsze zdjęcia z filmu "Sami swoi. Początek". W rolę Kargula i Pawlaka wcielili się Karol Dziuba i Adam Bobik. Zobacz

„Samo swoi. Początek” - kręcą nową odsłonę filmu o Kargulach i Pawlakach

„Samo swoi. Początek” to prequel kultowej trylogii, w którym poznamy genezę sporu legendarnych bohaterów. Pawlak i Kargul - bohaterowie kultowej trylogii ,,Sami swoi", nim trafili na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo. „Sami swoi. Początek” to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.

Historia rodzin Pawlaków i Kargulów jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Wśród osób opuszczających swe domy na Kresach, leżących dziś w granicach Ukrainy, był Jan Mularczyk, stryj znakomitego scenarzysty i pisarza Andrzeja Mularczyka, autora scenariusza do kultowej trylogii i prequelu. To właśnie on stał się, wiele lat później, pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka, doskonale znanej z trylogii „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”.