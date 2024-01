Oto polski "władca much". Kaliski wampir Bogdan Arnold mordował kobiety na Śląsku. "Nie mogliśmy określić płci ani nawet liczby zwłok"

Milicjanci sprawdzili to. Później tak wspominali tę wizytę: „Pod parapetem leżały ludzkie zwłoki w stanie daleko posuniętego rozkładu. W łazience stała duża drewniana skrzynia murarska obita cynkową blachą. W jej wnętrzu ujawniono kilka ciał. Nie mogliśmy określić płci ani nawet liczby zwłok. W cuchnącej, rozkładającej się ludzkiej tkance ruszały się tysiące larw, poczwarek, owadów. Spod wanny wystawało owinięte w gazetę podudzie. Weszliśmy do kuchni. Na piecu stał garnek (...) na powierzchni pływała rozgotowana ludzka głowa. Na stole tykał budzik. Obok niego leżał mokry pędzel do golenia. Nie mieliśmy wątpliwości, że tutaj cały czas ktoś mieszkał”.

Przyznał się do zamordowania czterech prostytutek, trzy z nich udało się zidentyfikować: Marię B., Stefanię M. i Helgę S. W toku śledztwa, detalicznie ze szczegółami opowiadał milicjantom, jak poznawał prostytutki, zwabiał do swojego domu, związywał, gwałcił i zabijał.

Już podczas pierwszego przesłuchania Bogdan Arnold przyznał się do zarzucanych mu czynów. Chętnie opowiadał o swoich relacjach z ofiarami, a także kobietami w ogóle. Choć nie znał nazwisk ofiar, wyjaśnienia, które złożył przyczyniły się do ustalenia tożsamości trzech z czterech zamordowanych kobiet.

„Do winy poczuwam się i zdaję sobie sprawę z tego, co zrobiłem, co robię, co mówię. Proszę nie uważać, że chcę się przedstawiać za niepoczytalnego. Pragnę jedynie, aby świadkowie mówili tak, jak było naprawdę. Na moje zachowanie miało wpływ szereg okoliczności, począwszy od mojego pierwszego, nieudanego małżeństwa. Potem to wszystko narastało, aż znalazło swoje odzwierciedlenie w październiku 1966, kiedy to dopuściłem się pierwszego morderstwa” - mówił przed sądem.