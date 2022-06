Oto sześć kluczowych pytań, które warto zadać przed randką. O co zapytać, żeby zaiskrzyło?

Tematów do rozmowy w aplikacjach randkowych jest wiele, chodź często bywają one dość ogólne i powtarzalne. Choć pytania o plany na weekend odgrywają pewną rolę w poznawaniu kogoś online, określenie, czy między dwiema osobami zaiskrzy, wymaga bardziej intymnej i skłaniającej do refleksji rozmowy.