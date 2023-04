Oto TOP 10 miast w Wielkopolsce, które lubią młodzi ludzie. Będziecie zaskoczeni!

Z danych GUS wynika, że w 2021 roku mężczyźni żyli przeciętnie 71,8 lat, a kobiety - 79,7.

Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że z roku na rok spadać będzie w Polsce liczba osób w wieku od 15 do 59 lat. W 2013 roku ludzi w tym przedziale wiekowym było 24 miliony. Szacuje się, że za 30 lat będzie ich tylko 16 milionów. Wzrastać będzie natomiast liczba osób powyżej 60. roku życia.

Jakie miasto w Polsce ma najmłodszych mieszkańców?

Okazuje się, że najwięcej najmłodszych mieszkańców mają Siechnice. To niewielkie miasteczko pod Wrocławiem.

- To miejscowość, gdzie osiedla się wiele młodych osób. Zakładają tam rodziny i wychowują dzieci, a na co dzień wielu z nich pracuje we Wrocławiu. Rozwija się także budownictwo: na rynku pierwotnym mieszkania kupują raczej osoby w wieku produkcyjnym, te w wieku poprodukcyjnym zamieszkujące starą zabudowę Siechnic stanowią mniejszość - podaje polskazachwyca.pl